50.000 liraya ulaşan ödeme PTT kredi kampanyası yaptı ağzılar açık kaldı kimlik kartınızı alın koşun!

Ay sonu yaklaşırken cüzdanınız boşalmaya başladıysa, kara kara ay sonunu nasıl getiririm diye düşünmeyin. PTT 10 binden başlayan 50 bin liraya kadar nakit ihtiyaç kredisi sağlıyor. PTT kredi için başvuranların önce TC numarasına bakacak ve 50.000 e kadar kredi imkanı sunacak. Bunun için yapmanız gereken TC numaranız ile PTT ye gitmek

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Bir yandan Ramazan geliyor alışveriş yapmam lazım diyenler bir yandan da ay sonu geliyor cepte para kalmadı diyenler sizin için PTT bulunmaz bir kredi kampanyası başlattı. Duyuruyu yaptı kapıda kuyruk oluştu. PTT'nin başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasında nakite ihtiyacı olanlara ihtiyaç kredisi ödemeleri 10.00 liranın üstü olmak şartıyla vatandaşa verilecek hem de aynı gün. Tüm kredi işlemlerinizi gerçekleştireceğiz bu kampanyaya PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurmanız yeterli.

PTT ihtiyaç kredisini 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. PTT gerekli tüm detayları açıkladı. PTT kredi ödemelerini aynı gün yapacak. Bunun için banka şubesine gitmeye ya da günlerce beklemeye gerek yok. Kredi notunuz ve bankaların kara listesine girmemiş olmanız aranan şartlardan. Ayrıca PTT ihtiyaç kredisi için başvuracak kişilerin 18 yaşından büyük olması ve PTT şubelerine bizzat TC kimlik kartları ile gelmeleri gerekiyor.

PTT 30 Bin TL ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT 30 bin ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır aşamasına geldiğimizde başvurular çok pratik şekilde yapılıyor. Yapmanız gereken birkaç adım bulunurken, başvuru talimatlarının başarıyla tamamlanmasının ardından kredileri sorunsuzca çekebilirsiniz. Kredi başvurusunu SMS aracılığıyla yapacak olanların mesaj ve numara konusunda neler yapması gerektiğini de bilmelidir.

PTT tarafından başlatılan 30 bin ihtiyaç kredisinden yararlanmak için PTT yazarak boşluk bırakmalı ve 11 haneli TC kimlik numarasının yazılması gerekiyor. TC kimlik numarasını yazarak 30 50 numarasına mesaj atabilirsiniz. Böylelikle PTT ihtiyaç kredilerinin kolayca kullanılmasını sağlayacak ve hesaplarınıza ücretin yatırılmasını sağlamış olacaksınız. Onay almayı başaran hak sahiplerinin hesaplarına limit yatırılırken, anında kullanma için imkan sağlanır. Kredi notu ve kredi geçmişinizin hiçbir şekilde önemli olmadan kullanılabileceği ihtiyaç kredisini artık PTT’e giderek çekebileceksiniz.

PTT’den düşük faizli anında ihtiyaç kredisi

Bankaların kredi notu konusunda sıkıntı çıkartma durumu olabiliyor. Kredi notu düşük diye nakit çekemeyen vatandaşlar borçlarını nasıl ödeyeceklerini tam manasıyla bilemiyor. PTT kampanyalarına aralıksız sürdürmeye devam ederken, verdiği kredilerinin düşük faizli olması mutluluk yaratmaya neden oluyor. Aktif Bank ve PTT arasındaki iş birlik sonucunda verilecek 30 bin TL’lik kredi sayesinde acil paraya ihtiyacı olanlar kullanacak.