500 yıl sonra Dünya: 'Orman yangınları önlenemez olacak
Yüzbinlerce yıldır farklı canlı türlerine ev sahipliği yapan Dünya 4,5 milyar yıllık hayatında birçok büyük değişikliklere tanıklık etti. Peki, bize yaşam sunan Dünya 500 yıl sonra neye benzeyecek?
Kar amacı gütmeyen The Conversation derneğinin katkılarıyla uzmanlar ve bilim insanları, "Curious Kids" (meraklı çocuklar) programı kapsamıyla çocukların bilimle ilgili merak ettikleri soruları cevaplıyor.
Binghamton Üniversitesi ve New York Eyalet Üniversitesi'nden Michael A. Little ile William D. MacDonald, "500 yıl sonra Dünya neye benzeyecek?" sorusunu cevaplamaya çalıştı.
Geleceği tahmin etmek zor ama...
Bilim insanları Dünya'nın geleceği hakkında oldukça doğru tahminlerde bulunabilir. Ancak bundan 500 yıl sonra Dünya'nın nasıl olacağını tahmin etmek oldukça zor bir iş, çünkü birçok faktör belirleyici olabilir.
Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği 1492 tarihinden veya İstanbul'un fethi 1453'te, bugünlerde yaşanacak olanları tahmin etmek ne kadar kolay olabilirdi.
Fakat bilim ve teknolojinin sunduğu imkanlar ile 500 yıl sonrasında olabilecekler hakkında bazı ip uçlarına sahibiz.
Dünya'nın iki temel değişim süreci
Gezegenimizin değişiminde iki ana süreç etkili. Biri gezegenin Güneş'in etrafında dönmesi ve hareket etmesi gibi doğal döngüleri içeriyor, diğeri ise Dünya'daki canlıların, özellikle de insanların yaşamından kaynaklanıyor.
Dünya’nın eksen eğikliği şu anda yaklaşık 23,4 derece ve bu da bize 4 mevsimi veriyor.
Buzul çağları Dünya’nın eksen eğikliği ve yalpalamasına bağlı olarak 40-100 bin yıllık aralıklarla görülüyor. Beş yüz yıl jeolojik açıdan çok uzun bir süre değil. Yani 500 yıl sonrası için yeni bir buz çağı beklenmiyor. Aksine, Sanayi Devrimi'nden beri katlanarak artan sera gazı emisyonları küresel ısınmaya sebep oluyor.