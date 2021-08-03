500 yıl sonra Dünya haritası değişebilir! Bazı ülkeler yok olacak

Geleceği tahmin etmek zor ama...

Bilim insanları Dünya'nın geleceği hakkında oldukça doğru tahminlerde bulunabilir. Ancak bundan 500 yıl sonra Dünya'nın nasıl olacağını tahmin etmek oldukça zor bir iş, çünkü birçok faktör belirleyici olabilir.

Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği 1492 tarihinden veya İstanbul'un fethi 1453'te, bugünlerde yaşanacak olanları tahmin etmek ne kadar kolay olabilirdi.

Fakat bilim ve teknolojinin sunduğu imkanlar ile 500 yıl sonrasında olabilecekler hakkında bazı ip uçlarına sahibiz.