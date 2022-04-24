BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  EKONOMİ

500 TL'lik yeni kağıt para 5 TL'lik yeni madeni para geliyor! Şenol Babuşçu 'hazırlıklar başladı' dedi

500 TL'lik yeni kağıt para 5 TL'lik yeni madeni para geliyor! Şenol Babuşçu 'hazırlıklar başladı' dedi

TÜRKİYE'deki yüksek enflasyon, hayat pahalılığı artarken Türk Lirası da her geçen gün biraz daha değer kaybetmeye devam ediyor. İşte bu ortamda halihazırda en yüksek kağıt banknot olan 200 Türk Lirası'nın yerini 500 TL'ye devretmeye hazırlanıyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu paylaştı.

Abone ol

Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL bulunuyor. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. İşte bu paralara yenilerinin ekleneceği iddia edildi ve Merkez Bankası'nın bu konuda hazırlık yaptığı belirtildi. İddia Merkez Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan geldi. 

Bugün alacağınız her şey yarına göre ucuz!
Babuşçu, bugün yaptığı bazı paylaşımlarda, "Yüksek enflasyon ortamında bugün satın alınmayan malın fiyatı, gelecekte çok büyük olasılıkla artacak ama gelirler aynı oranda artmayacağından, bugün satın almak her zaman daha kârlı." dedi.

Kağıt 500 TL, demir 5 TL geliyor
Babuşçu'nun asıl iddiası ise piyasaya yeni paraların basılacağı yönündeydi. Babuşçu,  "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı...." paylaşımında bulundu. 

Merkez Bankası'nın 'zorunlu karşılık' kararı neyi amaçlıyor?
Merkez Bankası'nın dün aldığı zorunlu karşılık oranların değiştirilmesiyle ilgili kararı da değerlendiren Şenol Babuşçu, Merkez Bankası;
-Enflasyon artışından tedirginlik duyuyor,
-Cari açıktaki artıştan korkuyor,
-Kredilerdeki artıştan rahatsız oluyor,
-Kur sıçramasından çekiniyor, Onun için ticari kredilere % 10 zorunlu karşılık getirdi.
Teşhis doğru ama reçete yetersiz. Bu durumda politika faizi silahını kullanamıyor. O zaman kredi-mevduat faizlerindeki sınırlamaları kaldırsın. Serbest bıraksın..." paylaşımında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zam üstüne zam gelmişti! Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek bomba hamle 6 ilde başladı
Foto Galeri Zam üstüne zam gelmişti! Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek bomba hamle 6 ilde başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
 Milli Savunba Bakanlığı: "7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
 Milli Savunba Bakanlığı: "7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
DEVA Partisi iftarında kavga! Sandalyeler havada uçuştu
DEVA Partisi iftarında kavga! Sandalyeler havada uçuştu
Torun vahşeti! Tartışma korkunç bitti
Torun vahşeti! Tartışma korkunç bitti
Çocukların çığlıklarına aldırmadı! Sokak ortasında dehşet
Çocukların çığlıklarına aldırmadı! Sokak ortasında dehşet
Altay Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Altay Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Deprem paniği! Sabah saatlerinde fena sallandılar
Deprem paniği! Sabah saatlerinde fena sallandılar
Kartal ve Maltepe ilçelerindeki iki taşınmaz özelleştirilecek
Kartal ve Maltepe ilçelerindeki iki taşınmaz özelleştirilecek
Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor
Fransa'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor
Kamuda randevusuz hasta kabulü! Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Kamuda randevusuz hasta kabulü! Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
6'lı Masa toplantısı öncesi konuştu: 'Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır'
6'lı Masa toplantısı öncesi konuştu: 'Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır'