500 kilo altın var deniyordu! İşte 2 gündür kazılan yerden çıkan dev cisim
TEKİRDAĞ'da bahçede 500 kilo altın bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasının 2. günde çıkanlar herkesin hevesini kırdı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait evin yanında resmi altın arayışının ikinci gününde de sonuç çıkmazken, kazılan alandan şimdilik dev bir kaya parçası çıktı. "Parayla zorum yok, altın çıkmadı diye üzülmedim" diyen ev sahibi Nevriye Köroğlu, "dedikodular son bulsun diye kazdırdım" ifadelerini kullandı.
"Dedikodular bitsin diye kazı yaptırdı"
Tekirdağ'ın konuştuğu o kazıyı merakla takip edenler hayal kırıklığı yaşadı. Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesinde ikamet eden Nevriye Köroğlu, '400-500 kilo altın var' dedikoduları üzerine evinin bahçesinde resmi kazı yaptırdı.
İlk gün yapılan kazının ardından, ikinci gün de sonuç çıkmadı. Kepçenin kazdığı yerden çıkan büyük bir kaya parçası evin bahçesine bırakıldı.
"Altın çıksa da köyümü terk etmezdim"
Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Altın bulsaydık öğrencilere ve köye yardımda bulunacaktım. Muhtarımıza düğün salonu sözüm vardı onu yerine getirecektim.