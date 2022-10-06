50 yıldır burnunun içindeymiş! 2 saatlik operasyonla çıkarıldı doktor da şoke oldu
İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak'ta 63 yaşındaki Kazim Koca'nın 50 yıl boyunca burnunda duran mermi 2 saatlik operasyonla çıkartıldı. Solunum problemi de olan Koca, merminin alınmasıyla sağlığına kavuştu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yaşındayken nereden geldiği belli olmayan kör kurşun burnuna saplanan Kazım Koca, 50 yıl boyunca burnundaki mermiyle yaşadı.
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Burun ve çene kemiğinin birleştiği yere saplanan kurşun için birkaç hastaneye başvuran Koca, ameliyatın riskli olduğu kanısına varınca kurşunla birlikte yaşadı.
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Sonrasında tekrar hastaneye başvuran Koca 2 saat süren operasyonun ardından solunum yolunu da kapatan mermiden kurtuldu.
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