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50 yıldır burnunun içindeymiş! 2 saatlik operasyonla çıkarıldı doktor da şoke oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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50 yıldır burnunun içindeymiş! 2 saatlik operasyonla çıkarıldı doktor da şoke oldu

Zonguldak'ta 63 yaşındaki Kazim Koca'nın 50 yıl boyunca burnunda duran mermi 2 saatlik operasyonla çıkartıldı. Solunum problemi de olan Koca, merminin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

50 yıldır burnunun içindeymiş! 2 saatlik operasyonla çıkarıldı doktor da şoke oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yaşındayken nereden geldiği belli olmayan kör kurşun burnuna saplanan Kazım Koca, 50 yıl boyunca burnundaki mermiyle yaşadı. 

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50 yıldır burnunun içindeymiş! 2 saatlik operasyonla çıkarıldı doktor da şoke oldu

Burun ve çene kemiğinin birleştiği yere saplanan kurşun için birkaç hastaneye başvuran Koca, ameliyatın riskli olduğu kanısına varınca kurşunla birlikte yaşadı.

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50 yıldır burnunun içindeymiş! 2 saatlik operasyonla çıkarıldı doktor da şoke oldu

Sonrasında  tekrar hastaneye başvuran Koca 2 saat süren operasyonun ardından solunum yolunu da kapatan mermiden kurtuldu.

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50 yıldır burnunun içindeymiş! 2 saatlik operasyonla çıkarıldı doktor da şoke oldu
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