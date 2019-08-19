50 Yaşındaki Jennifer Lopez'in bikinili hamak keyfi mest etti beğeni yağdı
Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da konser veren Jennifer Lopez, sosyal medya hesabı Instagram'dan hamak keyfini bikinili haliyle paylaştı ve beğeni yorum yağmuruna tutuldu. Kimse Lopez'in 50 yaşında olduğuna inanamadı.
Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da konser vermeden birkaç gün önce 50 yaşına giren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yoğun çalışma temposuna ara vererek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. ''It's My Party'' adlı dünya turnesine ufak bir tatil molası veren Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla herkesi büyüledi.
Göz kamaştıran fiziğiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Jennifer Lopez, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Şu sıralar erkek arkadaşıyla güneşli havanın tadını çıkaran Lopez, hamakta güneşlendiği sırada çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.
Öte yandan 7 Ağustos'ta Antalya'da konser veren Jennifer Lopez, izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Antalya'da Regnum Carya Oteli'nde performansını sergileyen ABD'li şarkıcı, 2 gün Türkiye'de kalmış ve her hareketiyle gündem olmayı başarmıştı.