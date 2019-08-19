50 Yaşındaki Jennifer Lopez'in bikinili hamak keyfi mest etti beğeni yağdı

Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da konser vermeden birkaç gün önce 50 yaşına giren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yoğun çalışma temposuna ara vererek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. ''It's My Party'' adlı dünya turnesine ufak bir tatil molası veren Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla herkesi büyüledi.