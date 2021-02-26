50 milyon ton! Iğdır'da girişimciler dev tuz rezervi buldu Gürcistan peşinde

Yapılan kazının ardından rezerve ulaşmanın ve üretime geçmenin sevincinde olduklarını söyleyen işletme ortaklarından Selahattin İlter, "2019'da ruhsatımızı aldık, bu sene de işletmemize başladık. İncelemelerde bulunan heyetin belirlediği verilere göre tuz rezervimiz, 30 ile 50 milyon ton civarında. Bunun üzerine çalışmalarımıza başladık. Bu sene üretime başladık." dedi.