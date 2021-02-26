50 milyon ton! Iğdır'da girişimciler dev tuz rezervi buldu Gürcistan peşinde
IĞDIR'da yapılan keşif bölge halkını sevindirdi. 3 girişimci tarafından 50 milyon tona yakın tuz rezervi bulundu. 'Tuz dağı'na kepçelerle giren işçiler, kamyon dolusu tuz çıkarıyor.
Adını barındırdığı tuz madenlerinden alan Tuzluca ilçesinde 3 girişimci, yeni tuz madeni tespit etmek amacıyla 2 yıl önce kentin güneydoğusunda bulunan dağlık alanda çalışma başlattı. Dağlık arazide yapılan 2 yıllık sondaj çalışmaları sonucu yaklaşık 50 milyon tona yakın tuz rezervi bulundu.
Çıkarılan tuzun ise şimdilik karla mücadelede ve hayvancılıkta kullanıldığı belirtildi.
Yıllık 100 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen tuzun, Gürcistan'a da ihraç edildiği kaydedildi.
Yapılan kazının ardından rezerve ulaşmanın ve üretime geçmenin sevincinde olduklarını söyleyen işletme ortaklarından Selahattin İlter, "2019'da ruhsatımızı aldık, bu sene de işletmemize başladık. İncelemelerde bulunan heyetin belirlediği verilere göre tuz rezervimiz, 30 ile 50 milyon ton civarında. Bunun üzerine çalışmalarımıza başladık. Bu sene üretime başladık." dedi.