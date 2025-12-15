50 dolar paniği! Döviz büroları kabul etmiyor, 'bazı bankalar alımını durdurdu'

Bundan bir yıl önce piyasalarda sahte dolar paniği yaşanmıştı. Bu durumun unutulduğu fakat geçmediği ortaya çıktı. Döviz büroları, bankalar ve esnaf gezildi; sahte çıkar korkusuyla 50 doların kabul edilmediği aktarıldı.

Abone ol

Döviz bürolarında 50 doların kabul edilmediği görüntülerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Durumun yine aynı olduğu aktarıldı. Mikrofon uzatılan bir kişi "Sıkıntılı olduğu için almamayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; bir başka döviz bürosu görevlisi ise "2025 yılından itibaren genelde böyle, devam ediyor. Normalde almamayı tercih ediyoruz. Şu an bazı bankalar alımını durdurdu 50'lik dolarların. Biz de temkinli davranıyoruz" dedi. Bir başkası da "Genelde sahte 50 dolar ve 100 dolarlarda çok karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

BANKALAR DA KABUL ETMİYOR

Öte yandan ATM'den de denediğinde bazı bankalar kabul ederken bazı bankaların etmediği belirtildi.

"SAHTE DÖVİZ TEKRAR PİYASADA DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise "Sahte döviz tekrar piyasada dolaşmaya devam ediyor" dedi.

"İNSANLAR ÇOK DİKKAT ETSİN"

İslam Memiş ise "Artık bundan sonra insanlar ticaret yaparken, kendi aralarında döviz alışverişi yaparken çok dikkat etsin. Dolandırılabilirsiniz" şeklinde konuştu.