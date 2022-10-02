50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları’ndan geçen Assos ve Troya tünellerinin Ekim ayında açılacağını söylemesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ekim tarihinde açılacağını açıkladı. Yol süresi 50 dakikadan 5 dakikaya Assos Tüneli - Küçükkuyu arası 12,15 kilometre olan mesafe 2,52 kilometre kısalarak, 9,63 kilometreye düşecek.
Ayvacık ile Küçükkuyu ilçelerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2016 yılında başlanan Assos ve Troya tünellerinde sona gelindi.
Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından Assos ve Troya tünellerinin yer aldığı Ayvacık-Küçükuyu yolunun Ekim ayında açılmasının planlandığını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da katıldığı bir açılış töreninde tünellerin 11 Ekim tarihinde açılacağını belirtti.