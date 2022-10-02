50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak

Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacak.