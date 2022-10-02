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50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak

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50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları’ndan geçen Assos ve Troya tünellerinin Ekim ayında açılacağını söylemesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ekim tarihinde açılacağını açıkladı. Yol süresi 50 dakikadan 5 dakikaya Assos Tüneli - Küçükkuyu arası 12,15 kilometre olan mesafe 2,52 kilometre kısalarak, 9,63 kilometreye düşecek.

50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak

Ayvacık ile Küçükkuyu ilçelerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2016 yılında başlanan Assos ve Troya tünellerinde sona gelindi.

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50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak

Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacak.

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50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından Assos ve Troya tünellerinin yer aldığı Ayvacık-Küçükuyu yolunun Ekim ayında açılmasının planlandığını söyledi. 

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50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor! Sona gelindi! Açılışını Erdoğan yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da katıldığı bir açılış töreninde tünellerin 11 Ekim tarihinde açılacağını belirtti.

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