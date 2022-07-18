50 cm inceldi! Alişan'ın eşi Buse Varol'un zayıflama sırrı ortaya çıktı
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra sunucu olarak da ekranlara gelen Alişan 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile mutluluğa evet demişti. İki çocuğu bulunan ünlü çift, evliliklerinde kriz yaşamış ve çözüme ulaşmıştı. Sosyal medyada hayranları tarafından ilgiyle takip edilen çift, eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Son zamanlarda verdiği kilolarla gündem olan Varol, 50 cm birden inceldiğini açıklamış, takipçilerini şoke etmişti. Varol'un sırrı ortaya çıktı, işte haberin detayı...
Bir dönem Demet Akalın ile yaptığı gündüz kuşağı programıyla gündeme gelen, şarkılarıyla adından söz ettiren Alişan oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında dünya evine girmiş, çift evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. İlişkilerinde çalkantılı bir dönem yaşayan çift, sorunların üstesinden gelmiş, eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Sosyal medyada da takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen çiftten Varol'un verdiği kilolar gündem oldu. 50 cm inceldiğini açıklayan güzel oyuncunun sırrı ortaya çıktı...
Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çifttin geçen aylarda evliliklerinde kriz çıkmıştı. Sorunlarının üstesinden gelen Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndü. Birlikte aşk pozları veren, Alişan ile Buse Varol sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Ünlü çiftten Buse Varol son olarak verdiği kilolarla gündem oldu. Adeta eriyen Buse Varol toplamda 50 cm inceldiğini açıklamıştı. Buse Varol'un fit görüntüsünün sırrı ise ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.
Ancak ikilinin evliliğine nazar değdi. Alişan ile Buse Varool, geçtiğimiz günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.