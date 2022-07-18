50 cm inceldi! Alişan'ın eşi Buse Varol'un zayıflama sırrı ortaya çıktı

Bir dönem Demet Akalın ile yaptığı gündüz kuşağı programıyla gündeme gelen, şarkılarıyla adından söz ettiren Alişan oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında dünya evine girmiş, çift evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. İlişkilerinde çalkantılı bir dönem yaşayan çift, sorunların üstesinden gelmiş, eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Sosyal medyada da takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen çiftten Varol'un verdiği kilolar gündem oldu. 50 cm inceldiğini açıklayan güzel oyuncunun sırrı ortaya çıktı...