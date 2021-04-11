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50 bin TL'yi elinin tersiyle itti Elazığ'da hobisini işe çevirdi! Emniyet ve askeriye alıyor

İhlas Haber Ajansı
50 bin TL'yi elinin tersiyle itti Elazığ'da hobisini işe çevirdi! Emniyet ve askeriye alıyor

ELAZIĞ'da yaşayan Oğuzhan Özdemir, çocukluk hevesiyle başladığı hobisini işe dönüştürdü.

50 bin TL'yi elinin tersiyle itti Elazığ'da hobisini işe çevirdi! Emniyet ve askeriye alıyor

Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Özdemir, çocukluktan gelen hevesle bir çift Anadolu çoban köpeği aldı. Ardından köpeklerin üremesi ve kendisinin de diğer illerden damızlık alması ile hayvanlarının sayısı artmaya başladı. 

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50 bin TL'yi elinin tersiyle itti Elazığ'da hobisini işe çevirdi! Emniyet ve askeriye alıyor

Ticari bir amaç gütmeyen ve hiçbir köpeğini vermeye kıyamayan Özdemir, bahçesine kafesli bir çiftlik kurdu. 

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50 bin TL'yi elinin tersiyle itti Elazığ'da hobisini işe çevirdi! Emniyet ve askeriye alıyor

Özmedir'in boyuna yaklaşan 20 damızlık, 10 da yavru köpek bulunan çiftlik görenlerin dikkatini çekiyor.

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50 bin TL'yi elinin tersiyle itti Elazığ'da hobisini işe çevirdi! Emniyet ve askeriye alıyor

Türkiye'nin en iyi köpeklerinden biri olarak bilinen Anadolu çoban köpekleri, et ve mama ile besleniyor. 

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