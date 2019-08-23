50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu! 2+1 ve 3+1 konutlarının fiyatları ne kadar

2+1 ve 3+1 konutlarının fiyatları

50 bin yeni sosyal konut projesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. 2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip. Konutların ﬁyatları 116 bin 400 liradan başladı. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istendi. Buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira oldu. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.