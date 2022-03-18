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5 yıllık cinayet çözüldü yasak aşk çıktı iki amcası ve yengesi...

İhlas Haber Ajansı
5 yıllık cinayet çözüldü yasak aşk çıktı iki amcası ve yengesi...

Hatay'da 2017 yılında kaybolduktan 2 yıl sonra cesedi çuval içine konulmuş halde su kuyusunda bulunan Semira Arslan davasında, 2 amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Yengesi Halime A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 yıllık cinayet çözüldü yasak aşk çıktı iki amcası ve yengesi...

14 yaşında evlendirilen Semira Arslan, 17 yaşında öldürülerek kuyuya atılmıştı. Cesedi 2 yıl sonra bulunan Semira Arslan’ın ailesi FOX’ta ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programına başvurdu sır cinayet 5 yıl sonra çözüldü.

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5 yıllık cinayet çözüldü yasak aşk çıktı iki amcası ve yengesi...

Yayında aktarılanlara göre anne A.A.’ya göre katil, kızının en son görüştüğü yengesi H.A.’dan başkası değildi. Şüpheli olan diğer isimler arasında ise Semira’nın amcaları A.A. ve R.A. vardı. 

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5 yıllık cinayet çözüldü yasak aşk çıktı iki amcası ve yengesi...

14 Mart Pazartesi günü sabah saat 04:00’da Hatay Altınözü ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ve JASAT ekipleri tarafından ilçede bulunan köye operasyon düzenledi.

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5 yıllık cinayet çözüldü yasak aşk çıktı iki amcası ve yengesi...

Semira Arslan‘ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın talimatıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi İ.D. ve S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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