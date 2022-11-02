5 yıldır gitmediği hastane kalmadı: Kaza sonrası ayağı şişen gencin hayatı kabusa döndü!

Gece vardiyasında çalıştığım için hastaneye de götürmediler. Sabah geç saatte kendi arabalarıyla beni götürdüler. Devlet hastanesi kayıtlarında hepsi var. Acilden giriş yapıldı, kalp damara sevk edildi. Orada tedavime devam ettim. O günden sonra sağlığımdan dolayı da çalışamıyorum” dedi.