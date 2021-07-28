5 yılda dağlarda keşfetti! Balıkesir'de gören şaştı kaldı: Almanya ABD Fransa sıraya girdi
BALIKESİR'de yaşayan Aslan Bayram, 15 yıldır dağlardan ve doğadan topladığı bitkileri paketleyerek yurt dışına ihraç ediyor.
Önceleri siyah çay işiyle ilgilenen Bayram, 2005 yılında organik bitki çayı işi yapmaya karar verdi. Bayram, 2006-2009 yılları arasında Kaz Dağlarından Orta ve Doğu Toroslara kadar ürünleri inceledi.
Bayram, yöre halkıyla da görüşerek Toroslarda yayla adaçayı, Kaz Dağlarında karabaş adaçayı, Kaz Dağları ve Balıkesir'in yakın bölgelerinde kekik çayını keşfetti.
Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünün Odun Dışı Birimiyle görüşen Bayram, gerekli tespit ve sertifikalandırılmanın ardından ekibiyle birlikte bitki çaylarını toplamaya başladı.
Türkiye'nin dört bir yanında yayla adaçayı, Karabaş çayı, deli kekik çayı, mavi çay, papatya çayı ve ıhlamur çayı hasat eden Bayram, ürünlerini yaklaşık 12 gün kurutmaya bırakıyor.