5 yıla kadar hapsi isteniyordu Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı
Uçak videosu sonrası hakkında 5 yıla kadar hapis istemi bulunan Kerimcan Durmaz, önceki gün ahlak büroda ifade verdi. Peki Kerimcan Durmaz, önce inkar ettiği ardından kabul ettiği videosu sonrası bakın neler söylemiş.
Yurt dışına seyahat ettiği bir sırada uçağın tuvaletinden paylaştığı uygunsuz görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, haftalar sonra ifade vermek için Gayrettepe Asayiş Şube'de görüntülendi. Merkeze girerken muhabirlerin sorularını yanıtlayarak üzgün olduğunu belirten Durmaz'ın, ifadesi de ortaya çıktı.
Cinsel istismar, cinsel taciz, genel ahlaka karşı hayasızca hareketler ve genel ahlaka karşı müstehcenlik suçlarından açılan soruşturmalar kapsamına ifade veren Kerimcan Durmaz, "Ben yurtdışındaydım. O görüntüler sosyal medya hesabımdan bir arkadaşıma atacaktım." diyerek şu şekilde devam etti:
Telefonu kapatmak zorunda kaldım: "Yanlışlıkla sosyal medya hesabımdan hikaye olarak paylaştım. Uçakta telefonu kapatmak zorunda kaldığım için durumun farkında varamadım. Uçaktan indikten sonra gelen mesajlar üzerine hatamı fark edip sildim. Ama geç kalmıştım" dedi.
Ne olmuştu?: Durmaz, 28 Nisan Pazar Günü seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti.