5 yıl önce kuruyan Murat Nehri'nin son hali hayranlık uyandırdı
ELAZIĞ'da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan Murat Nehri, bu sene bol yağışlarla beraber canlandı. Eskisi gibi su ve yeşillikle dolan nehir, yöre sakinlerini sevindirdi.
Türkiye'nin en büyük yapay gölü olan Keban Barajı’nı besleyen Murat Nehri'nin bir kolu, 5 yıl önce bugün suların çekilmesiyle kurumaya başlamıştı.
İHA muhabirleri 5 yıl sonra nehri yeniden görüntüledi. Manzara bu sefer bambaşkaydı. 5 yıl önce kuraklık nedeniyle çatlaklar oluşan nehir bölge genelinde etkili olan kar ve yağmurla birlikte su ile dolarken, çevresi ise yeşil renge büründü.
Muratbağı köyü sakinlerinin o dönem bostan, arpa, buğday ektikleri arazilerin bir kısmı su altında kaldı. Su altında kalmayan kısmının yeşillenmesiyle birlikte köy sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.
Geçmiş yıllarda kuraklık olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Ataş, “Baraj dolmuyordu, suyumuz yoktu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı baraj dolmaya başladı. Daha şuan kodu doldurmadı normal bir seviyede, günlük su artışı var. Su çoğalıyor. Yaklaşık 4-5 bin dönüm civarında tarlamız su altında kaldı" dedi.