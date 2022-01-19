5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Kazandığı parayı duyan kimse inanamadı: Aileme söylemeye cesaretim yok
Endonezyalı Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri sayesinde kazandığı parayı duyan şaştı kaldı.
Üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı.
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Öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı ve sosyal medyada popüler oldu.
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Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekmişti.
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Öğrenci aslında mezuniyet gününde bin fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamayı amaçlıyordu.
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