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5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Kazandığı parayı duyan kimse inanamadı: Aileme söylemeye cesaretim yok

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Kazandığı parayı duyan kimse inanamadı: Aileme söylemeye cesaretim yok

Endonezyalı Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri sayesinde kazandığı parayı duyan şaştı kaldı.

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Kazandığı parayı duyan kimse inanamadı: Aileme söylemeye cesaretim yok

Üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı.

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5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Kazandığı parayı duyan kimse inanamadı: Aileme söylemeye cesaretim yok

Öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı ve sosyal medyada popüler oldu.

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5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Kazandığı parayı duyan kimse inanamadı: Aileme söylemeye cesaretim yok

Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekmişti. 

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5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Kazandığı parayı duyan kimse inanamadı: Aileme söylemeye cesaretim yok

Öğrenci aslında mezuniyet gününde bin fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamayı amaçlıyordu.

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