5 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme! 2 saat süreyle tecavüze uğramış
İSTANBUL Küçükçekmece'de tecavüze uğrayan 5 yaşındaki küçük kızın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler gelirken, olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Küçükçekmece Kanarya mahallesinde meydana gelen olay infial yarattı. Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki küçük kızın, 1-2 saat boyunca sapığın elinden kurtulamadığı ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla ilgili olarak gizlilik kararı alınırken, sapığı yakalamak için emniyet özel ekip kurdu.
Küçük kızın sağlık durumu : Kamuoyunda büyük infial yaratan olayın yeni gelişmelerine geçmeden önce küçük kızın sağlığı hakkında bilgiler aktaralım. Tecavüze uğrayan küçük kız kanlar içinde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. 2 gün yoğun bakımda kalan küçük kız dün akşam hastaneden taburcu edildi.
Olay sonrası ağır travma yaşayan küçük kız, Kanarya mahallesindeki evine döndü. Küçük kıza Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı sahip çıktı. Bakanlık hem küçük kıza hem de ailesine gerekli olan psikolojik ve hukuki desteğin sağlanacağını açıkladı.
5 çocuklu ailenin, yaklaşık bir ay önce bir bebeklerinin daha dünyaya geldiği öğrenildi. Aile dostları, tecavüz mağduru küçük kızınsağlık durumunun iyi olduğunu ancak ailenin psikolojik durumu hakkında birşey söyleyemeyeceklerini belirtti.