5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı

KÜÇÜKÇEKMEVCE Kanarya mahallesinde apartman boşluğunda 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden Pakiskan uyruklu sanık M.V. tutuklandı.

5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı - Sayfa 1

İstanbul Küçükçekmece'de herkesi isyan ettiren tecavüz olayında flaş gelişme. Kanarya mahallesindeki evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulunan sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı - Sayfa 2

Yurdun dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenen korkunç olayın zanlısı dün yakalanmıştı. Pakistan uyruklu M.V.'nin nasıl yakalandığının ayrıntıları ortaya çıktı.  

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5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı - Sayfa 3

Asayiş ekipleri olayın meydana geldiği Kanarya'daki sokaktan 22 Nisan günü 13.00-14.00 arasında geçen onlarca kişiyi, kameralardan tespit ederek tek tek sorguladı.

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5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı - Sayfa 4

Sonunda 5 ay önce Türkiye'ye kaçak gelen Pakistanlı M.V. ile 6 ev arkadaşı yakalandı. M.V. suçunu itiraf ederken 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.

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