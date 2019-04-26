5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı
KÜÇÜKÇEKMEVCE Kanarya mahallesinde apartman boşluğunda 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden Pakiskan uyruklu sanık M.V. tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de herkesi isyan ettiren tecavüz olayında flaş gelişme. Kanarya mahallesindeki evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulunan sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yurdun dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenen korkunç olayın zanlısı dün yakalanmıştı. Pakistan uyruklu M.V.'nin nasıl yakalandığının ayrıntıları ortaya çıktı.
Asayiş ekipleri olayın meydana geldiği Kanarya'daki sokaktan 22 Nisan günü 13.00-14.00 arasında geçen onlarca kişiyi, kameralardan tespit ederek tek tek sorguladı.
Sonunda 5 ay önce Türkiye'ye kaçak gelen Pakistanlı M.V. ile 6 ev arkadaşı yakalandı. M.V. suçunu itiraf ederken 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.