5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık böyle yakalanmış
Küçükçekmece Kanarya mahallesinde apartman boşluğunda 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlının nasıl yakalandığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de herkesi isyan ettiren tecavüz olayı yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan iğrenç olay infial uyandırdı. Kanarya mahallesindeki ivinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götüren sapık cinsel istismarda bulundu.
Yurdun dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenen korkunç olayın zanlısı dün yakalandı. Pakistan uyruklu M.V.'nin nasıl yakalandığı da ortaya çıktı.
Asayiş ekipleri olayın meydana geldiği Kanarya'daki sokaktan 22 Nisan günü 13.00-14.00 arasında geçen onlarca kişiyi, kameralardan tespit ederek tek tek sorguladı.
Sonunda 5 ay önce Türkiye'ye kaçak gelen Pakistanlı M.V. ile 6 ev arkadaşı yakalandı. M.V. suçunu itiraf ederken 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.