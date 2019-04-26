5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık böyle yakalanmış

5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık böyle yakalanmış

Küçükçekmece Kanarya mahallesinde apartman boşluğunda 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlının nasıl yakalandığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık böyle yakalanmış - Sayfa 1

İstanbul Küçükçekmece'de herkesi isyan ettiren tecavüz olayı yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan iğrenç olay infial uyandırdı. Kanarya mahallesindeki ivinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götüren sapık cinsel istismarda bulundu. 

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5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık böyle yakalanmış - Sayfa 2

Yurdun dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenen korkunç olayın zanlısı dün yakalandı. Pakistan uyruklu M.V.'nin nasıl yakalandığı da ortaya çıktı.  

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5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık böyle yakalanmış - Sayfa 3

Asayiş ekipleri olayın meydana geldiği Kanarya'daki sokaktan 22 Nisan günü 13.00-14.00 arasında geçen onlarca kişiyi, kameralardan tespit ederek tek tek sorguladı.

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5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık böyle yakalanmış - Sayfa 4

Sonunda 5 ay önce Türkiye'ye kaçak gelen Pakistanlı M.V. ile 6 ev arkadaşı yakalandı. M.V. suçunu itiraf ederken 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.

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