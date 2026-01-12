5 soruda İran'da neler oluyor? Ülkeden gelen görüntüler korkunç!
İran'da yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te protestolar başladı. Protestolar bir süre sonra rejim karşıtı gösterilere dönüştü. Ülkenin birçok kentinde protestocularla güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken en az 544 kişi hayatını kaybetti.
İran'da rejim karşıtı protestolar 16. gününe giriyor. 2025'in Aralık ayının sonuna doğru İran para biriminin aşırı değer kaybı ve ekonomik problemler nedeniyle patlak veren olaylar neredeyse tüm ülkeye yayıldı. 500'ü aşkın göstericinin öldüğü öne sürülürken İran'da 16. güne nasıl gelindi, şimdi durum ne?
Her şey nasıl başladı?
İran Riyali'nin döviz kuru karşısındaki çöküşü, hali hazırda uzun süredir ambargo altındaki ülkede ekonomik sorunları derinleştirdi. Piyasalarda belirsizlik ve durgunluk ekonomik yönden zor günler geçiren Tahran esnafının protestolarına neden oldu. Bazı kentlerde esnaf kepenk kapatırken, esnafın da yer aldığı sokak gösterileri rejim karşıtı protestolara dönüştü. Birçok şehirde binlerce kişi sokaklara döküldü. Güvenlik güçleri protestoların ilk günlerde gösterilere müdahale etmezken, eylemlerin artması üzerine göz yaşartıcı gaz ve saçma atan tüfeklerle sokaklara indi. Göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.
Tahran'ın tepkisi ne oldu?
İran dini lideri Ali Hamaney, protestoların 28 Aralık'ta başlamasından sonraki ilk tepkisini 3 Ocak'ta verdi. Ülkede protestolara yol açan ekonomik taleplerin meşru olduğunu belirten Hamaney, ancak ülkeyi güvensiz hale getirmek isteyen gruplara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Dövizdeki yükselişin "düşmanın işi" olduğunu öne süren İran dini lideri, düşmanlarının halkın ekonomik sorunlarından çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti. Hamaney, "Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." diye konuştu. İran lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterileri körüklemekle suçladığı bir diğer konuşmasında ise "yabancı güçler tarafından desteklenen ajanlara müsamaha göstermeyeceğini" belirterek, göstericilere sert müdahale edileceğine işaret etti. Hamaney, "Herkes bilmelidir ki İslam Cumhuriyeti yüz binlerce şerefli insanın kanıyla iktidara geldi, sabotajcıların karşısında geri adım atmayacaktır." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise daha ılımlı bir tonla protestoları ele aldı. Ülkede ekonominin kötüye gidişatından ABD'nin değil kendilerinin sorumlu olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir." dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca "İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle diyalog yoluyla görüşmesini ve onların haklı taleplerini dinlemesi talimatını verdim. Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir." değerlendirmesinde bulundu. Olayların şiddetinin arttığı bu günlerde, 11 Ocak'taki konuşmasında Pezeşkiyan, göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini, sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Pezeşkiyan, "Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir." diye konuştu.