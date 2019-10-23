5 saatlik ikna çabasına rağmen 52 metreden atladı
BURSA’da borçları nedeniyle bunalıma giren Hasan K. (26), 5 saat süren ikna çabalarına rağmen, çıktığı baz istasyonunda 52 metre yüksekten atlayarak ağır yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi borçları yüzünden bunalıma giren Hasan K., sabah saat 10.00 sıralarında, bir GSM şirketine ait 52 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıktı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton zemine hava yastığı açarak önlem alırken, polisler Hasan K.'yı ikna etmeye çalıştı.
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5 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen Hasan K., çıktığı 52 metre yükseklikteki baz istasyonundan, GSM şirketinin çatısına atladı.
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Bu sırada meraklı vatandaşlar da fırsatı kaçırmadı ve ellerindeki cep telefonlarıyla heyecanlı olayı kaydettiler.
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