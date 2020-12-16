5 milyarlık destek paketi! Kimler faydalanabiliyor şartlar neler? İşte tüm detaylar

Kira desteği

Öte yandan, iş yeri kira olan esnafa üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak. Böylece ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteği de verilmiş olacak.