5 milyarlık destek paketi! Kimler faydalanabiliyor şartlar neler? İşte tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi, sevinçle karşılandı. 1 milyon 250 bin esnafın yararlanabileceği 5 milyar liralık hibe desteği esnafın rahat bir nefes almasını sağlayacak. İşte tüm detaylar...
Esnaf destek paketi kapsamında önümüzdeki dönemde kira yardımı ve işyeri kapalı olan esnaflara üç ay süreyle seyyanen 1.000 lira hibe verilecek. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir destek esnafa sunulmuş olacak.
Hibe şeklinde verilecek bu ödemeden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastanesi, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu gibi işletmeciler yararlanabilecek.
Kira desteği
Öte yandan, iş yeri kira olan esnafa üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak. Böylece ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteği de verilmiş olacak.
1 Haziran 2021’e uzatıldı
Bu iki destek ile üç aylık dönemde esnafa toplam 5 milyar liralık destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, daha önce yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranının da 1 Haziran 2021’e uzatıldığının müjdesini de verdi.