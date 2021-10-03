5 konserden servet kazanacak! İbrahim Tatlıses tarihe geçecek anlaşma yaptı: Paraya para demeyecek
Müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses yıllar sonra sahnelere dönüşüyle tarihe geçecek bir anlaşma yaptı.
Talihsiz saldırının ardından uzun yıllar sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra 23 Eylül'de ilk defa hayranlarının karşısına çıkmıştı.
110
Sahne tasarımı için de 1,5 milyon TL harcayan Tatlıses'in konser biletleri tamamen tükenmişti.
210
Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlamıştı.
310
Tatlıses "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." demişti.
410