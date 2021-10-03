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5 konserden servet kazanacak! İbrahim Tatlıses tarihe geçecek anlaşma yaptı: Paraya para demeyecek

5 konserden servet kazanacak! İbrahim Tatlıses tarihe geçecek anlaşma yaptı: Paraya para demeyecek

Müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses yıllar sonra sahnelere dönüşüyle tarihe geçecek bir anlaşma yaptı.

5 konserden servet kazanacak! İbrahim Tatlıses tarihe geçecek anlaşma yaptı: Paraya para demeyecek

Talihsiz saldırının ardından uzun yıllar sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra 23 Eylül'de ilk defa hayranlarının karşısına çıkmıştı. 

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5 konserden servet kazanacak! İbrahim Tatlıses tarihe geçecek anlaşma yaptı: Paraya para demeyecek

Sahne tasarımı için de 1,5 milyon TL harcayan Tatlıses'in konser biletleri tamamen tükenmişti. 

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5 konserden servet kazanacak! İbrahim Tatlıses tarihe geçecek anlaşma yaptı: Paraya para demeyecek

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlamıştı.

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5 konserden servet kazanacak! İbrahim Tatlıses tarihe geçecek anlaşma yaptı: Paraya para demeyecek

Tatlıses "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." demişti.

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