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5 ilin emniyet müdürü değişti

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Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla birlikte 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu.

Aktaş'tan boşalan Adana Emniyet Müdürlüğü görevine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci atanırken yerine ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu getirildi. Niğde Emniyet Müdürü ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise Polis Başmüfettişi Celal Taşçı getirildi.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

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