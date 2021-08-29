5 gün boyunca sürmüştü! Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeşillendi

Antalya'da en büyük yangınlar arasında yer alan 2008 yılında Manavgat ilçesinde meydana gelen Taşağıl yangını, 5 gün sonra kontrol altına alındı. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok oldu.