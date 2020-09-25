5 eşi 24 çocuğu var! Aylık masrafı duyanlar kulaklarına inanamadı
ABD'de yaşayan TV yıldızı ve 5 eşi ve 24 çocuğu olan Brady William'ın günlük hayatı belgesel oldu. Çok eşli William'ın aylık masrafı dudak uçuklattı.
ABD'de yaşayan TV yıldızı Brady William'ın 5 eşi ve 24 çocuğuyla yaşadığı günlük hayatı görenleri şaşırttı. ABD'de hiç alışagelmeyen olayla ilgili TV'ler iki bölümlük belgesel yayınladı.
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ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de ailesiyle birlikte yaşayan eski bir Mormon Kilisesi piskoposu olan 51 yaşındaki William 5 eşi ve 24 çocuğu var.
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Günlük hayatıyla ilgili konuşan William " Çok da keyifli. Çok eşlilik oldukça rahat günlük işlerim kolaylaşıyor" dedi.
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Rosemary, Robyn, Nonie, Paulie ve Rhonda adlarında 5 kadın ile evli ve bir feminist olduğunu iddia eden William’ın 24 çocuğu bulunuyor.
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