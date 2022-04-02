5 diziye fark attı reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Arka Sokaklar Aziz Kaderimin Oyunu Kara Tahta Yalnız Kurt
1 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Yalnız Kurt, Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu ve Kara Tahta'yı hüsrana uğrattı.
Asiye’nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur. Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur. Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar aldığı Kaderimin Oyunu reytinglerde umduğunu bulamadı.
Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersiz olduğu Kara Tahta reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Nazar, Yıldırım Projesi’nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay’a gerekli talimatları vermiştir. Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarladığı Yalnız Kurt reytinglerde zirveye yerleşemedi.
Düğün gününde vurulan Aziz’in durumu ağırdır. Aziz’in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan’a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan’ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirdiği Aziz reytinglerde umduğunu bulamadı.