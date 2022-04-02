5 diziye fark attı reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Arka Sokaklar Aziz Kaderimin Oyunu Kara Tahta Yalnız Kurt

Asiye’nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur. Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur. Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar aldığı Kaderimin Oyunu reytinglerde umduğunu bulamadı.