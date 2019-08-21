5 bin yıllık İbranice el yazması kitap Malatya'da ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5 bin yıllık İbranice el yazması kitap Malatya'da ele geçirildi

MALATYA'nın Darende ilçesinde bir araçta ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin olduğu İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

5 bin yıllık İbranice el yazması kitap Malatya'da ele geçirildi - Sayfa 1

MALATYA İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, kent merkezi ve ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

18
5 bin yıllık İbranice el yazması kitap Malatya'da ele geçirildi - Sayfa 2

İlçenin Balaban Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında şüphelilerin aracını durduran ekipler, yaptıkları aramada ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu İbranice el yazması kitap ele geçirdi.

28
5 bin yıllık İbranice el yazması kitap Malatya'da ele geçirildi - Sayfa 3

Araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken kitap incelenmek üzere Malatya Müze Müdürlüğüne gönderildi.

38
5 bin yıllık İbranice el yazması kitap Malatya'da ele geçirildi - Sayfa 4

Jandarma kitabın, 5 milyon Dolar değerinde olduğunu bildirdi.

48