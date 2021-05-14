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'5 bin TL'ye sehpa olacaklar var' diyen Bahar Candan'ı gören tanıyamadı! Alay konusu oldu

'5 bin TL'ye sehpa olacaklar var' diyen Bahar Candan'ı gören tanıyamadı! Alay konusu oldu

Katıldığı moda programlarıyla ünlenen Bahar Candan, Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla alay konusu oldu.

'5 bin TL'ye sehpa olacaklar var' diyen Bahar Candan'ı gören tanıyamadı! Alay konusu oldu

Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına katılan Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla gündem oldu. Kıyafetiyle dikkat çeken Candan, programın sonunda ise çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi.

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'5 bin TL'ye sehpa olacaklar var' diyen Bahar Candan'ı gören tanıyamadı! Alay konusu oldu

Daha önce 5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş aradığını açıklayan 23 yaşındaki Bahar Candan, insanların bu paraya onun sehpası olmayı kabul ettiğini söyledi.

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'5 bin TL'ye sehpa olacaklar var' diyen Bahar Candan'ı gören tanıyamadı! Alay konusu oldu

Bahar Candan’ın “Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten” dedi. 

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'5 bin TL'ye sehpa olacaklar var' diyen Bahar Candan'ı gören tanıyamadı! Alay konusu oldu

Candan'ın sözüne Armağan Çağlayan “O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.

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