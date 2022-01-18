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5 bin TL'ye 4 ay tatil yapıyorlar! Bursa'daki manzara görenleri büyüledi: Buradan her gün işe gidip gelen bile var

5 bin TL'ye 4 ay tatil yapıyorlar! Bursa'daki manzara görenleri büyüledi: Buradan her gün işe gidip gelen bile var

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da turistlerin otele 1 gece ödediği paraya aylarca tatil yapıyorlar.

5 bin TL'ye 4 ay tatil yapıyorlar! Bursa'daki manzara görenleri büyüledi: Buradan her gün işe gidip gelen bile var

Uludağ 2'inci oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı uygun fiyata Uludağ'da konaklayıp tatil yapmak isteyen karavancıların adresi oldu.

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5 bin TL'ye 4 ay tatil yapıyorlar! Bursa'daki manzara görenleri büyüledi: Buradan her gün işe gidip gelen bile var

 Aralık ayında buraya karavanlarıyla gelen aileler; Mart ayının sonuna sezon bitinceye kadar kalıyor. 

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5 bin TL'ye 4 ay tatil yapıyorlar! Bursa'daki manzara görenleri büyüledi: Buradan her gün işe gidip gelen bile var

Karavanda bir aileye 4 ay Uludağ Oteller Bölgesi'nde konaklamak 5 bin liraya mal oluyor.

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5 bin TL'ye 4 ay tatil yapıyorlar! Bursa'daki manzara görenleri büyüledi: Buradan her gün işe gidip gelen bile var

 Karavancılar burada otellere 1 ailenin gecelik verdiği parayla 5 ay konaklayabiliyor.

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