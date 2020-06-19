5 bin liraya aldığı traktöre 15 bin lira masraf edip çalışır hale getirdi

"66 model ilk traktörlerden biri"

Sanayi esnafı Ramazan Güner ise traktörün 1966 model ilk traktörlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar milletin arayıp da bulamadığı traktörlerden bir tanesi. Çiftçi kardeşlerimizin en kıymetlisi traktörüdür. Canını al traktörünü alma o derece çok kıymetlidir. Ondan dolayı bakımını yaptırdık sahibi 5 bin liraya aldı. 15 bin lira masraf etti bu hale getirdi. Şimdi gözü gibi bakıyor, evlatlarından ayırmıyor” şeklinde konuştu.