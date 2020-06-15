5 aylık hamile Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'ndan 54 bin TL'lik jest
Kenan İmirzalıoğlu ve 5 aylık eşi Sinem Kobal, tatil için hazırlıklara başladı. Marmaris'te bir butik otel, dudak uçuklatan bir fiyata kiralandı.
Geçtiğimiz ay hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal'ın üzerine eşi Kenan İmirzalıoğlu, titriyor. Hamileliği sebebiyle kendisine ekstra dikkat gösteren Kobal'a İmirzalıoğlu en büyük yardımcısı. İmirzalıoğlu, eşi için jestini de yaptı.
Yazın genellikle tekne tatili yapan çiftten İmirzalıoğlu, eşinin teknede rahat edemeyeceğini düşünerek diğer planını harekete geçirdi. İmirzalıoğlu eşi için Marmaris Selimiye’de bir otelin iki odasını kapattı.
Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan İmirzalıoğlu, 54 bin TL’yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı.
Eşinin organik beslenmesini isteyen İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi.