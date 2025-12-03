5 ayı boşverin zam kahini memur ve emeklinin Ocak 2026 kesin zam oranını açıkladı
Memur ve memur emeklileri ile birlikte SGK ve Bağkur çalışanlarının beklediği Ocak 2026 zammı 5 ay için kesinleşti. SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre ise artık 6 aylık veri kesin gibi. Haliyle de Ocak 2026'da emekli ve memurun alacağı zam da üç aşağı beş yukarı belli oldu. Erdursun'un dediği rakam gerçekleşirse hem memur hem emeklide büyük hayal kırıklığı yaratacak. En düşük emekli aylığı hükümet zamma zam yapmazsa bakın kaç lirada kalacak.
TÜİK, kasım ayı enflasyonunu yüzde 0,87 olarak duyurdu. Böylelikle emeklilerin ocak ayında alacağı zammı belirleyecek olan enflasyon farkında 5 aylık veri netleşti. Emeklilere yapılacak zam oranı, 5 Ocak 2026'da açıklanacak son enflasyon verisiyle kesinlik kazanacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun beklentinin altında gelen enflasyon rakamı ile Aralık enflasyonunun da netleştiğini iddia etti. Uzmana göre yıllık enflasyonda yüzde 31'lik enflasyon hedefi tutturulmuş olacağı için Aralık enflasyonu yüzde 1 civarında olacak. Haliyle de Ocak 2026 memur ve emekli zammı aslında kesinleşti. Peki ne kadar olur? Özgür Erdursun rakamları açıkladı.
MEMUR VE EMEKLİ KESİNLEŞEN 5 AYLIK ZAM
Kasım ayı enflasyon rakamı ile birlikte emeklilerin yeni yılda alacağı enflasyon farkının 5 aylık bölümü yüzde 11,20 kesinleşti. Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bunun toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,56 olarak hesaplandı.
'KESİN' OCAK 2026 ZAMMI BU KADAR OLACAK
Özgür Erdursun'a göre Kasım ayı enflasyonunun beklentinin çok altında gelmesi ekonomi yönetiminin yüzde 31'lik hedefi tutturma niyetlerinde olduğunu gösterdi. Haliyle de Aralık ayı enflasyonu yüzde 1 civarında açıklanacak. Bu durumda 1 Ocak 2026 itibariyle SGK emeklisinin alacağı zam oranı şimdiden belli. SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zam oranı yüzde 12.3 olacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı 18 bin 957 lira olacak.
-Memur ve memur emeklileri Ocak 2026 zam oranı ise 1000 lira artı 18.7 oranında gerçekleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM OLUR MU?
SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre hükümet emekli zammı memur ve memur emeklisi zam oranının altında kalacağı için yüzde 6 civarında bir refah payı verebilir. Bu durumda en düşük emekli aylığı 20 bin 37 lira olur. Bu yapıldığı taktirde enflasyon zammı üstüne alacakları fark 1080 lira olacak. Eğer hükümet bir ek zam vermezse en düşük emekli aylığı 18.957 lirada kalacak.