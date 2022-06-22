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5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı

5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı

Dünyada sadece 5 adet üretilen ve süper otomobil olarak nitelendirilen Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı. Tanıtımın ardından üretilen 5 arabanın tamamı satıldı.

5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı

İlk olarak 2018 yılında çalışmalarına başlanan Huayra Codalunga için ilk etapta 2 kişi sıraya girmişti. Daha sonrasında aracın 1/4 ve tam boyutlu ölçeklerinin üretilmesi sonrası aracı almak isteyenlerin sayısı 5'e çıkmıştı.

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5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı

Orijinal modeline oldukça benzeyen bir yapıya sahip olan süper otomobil Pagani Huayra Codalunga, baştan sona özel olarak geliştirildi ve kompozit malzeme kullanıldı.

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5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı

Pagani Huayra Codalunga, 1.290 kilogram boş ağırlık değerine sahip.  6.0 litrelik twin-turbo destekli V12 makineden güç alan otomobilin motoru, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor.

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5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı

Yalnızca 5 adet üretilen bu aracın fiyatı ise 7 milyon dolar. Pagani, araç sahiplerinin arabalarını ne zaman teslim alacaklarını açıklamadı.

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