5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı
Dünyada sadece 5 adet üretilen ve süper otomobil olarak nitelendirilen Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı. Tanıtımın ardından üretilen 5 arabanın tamamı satıldı.
İlk olarak 2018 yılında çalışmalarına başlanan Huayra Codalunga için ilk etapta 2 kişi sıraya girmişti. Daha sonrasında aracın 1/4 ve tam boyutlu ölçeklerinin üretilmesi sonrası aracı almak isteyenlerin sayısı 5'e çıkmıştı.
Orijinal modeline oldukça benzeyen bir yapıya sahip olan süper otomobil Pagani Huayra Codalunga, baştan sona özel olarak geliştirildi ve kompozit malzeme kullanıldı.
Pagani Huayra Codalunga, 1.290 kilogram boş ağırlık değerine sahip. 6.0 litrelik twin-turbo destekli V12 makineden güç alan otomobilin motoru, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor.
Yalnızca 5 adet üretilen bu aracın fiyatı ise 7 milyon dolar. Pagani, araç sahiplerinin arabalarını ne zaman teslim alacaklarını açıklamadı.