5 adet üretilen Pagani Huayra Codalunga aracının hepsi satıldı

İlk olarak 2018 yılında çalışmalarına başlanan Huayra Codalunga için ilk etapta 2 kişi sıraya girmişti. Daha sonrasında aracın 1/4 ve tam boyutlu ölçeklerinin üretilmesi sonrası aracı almak isteyenlerin sayısı 5'e çıkmıştı.