4'ünü birden ezdi geçti reytingde zirve bakın kimin: Hakim Yasak Elma Üç Kuruş Survivor
18 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Hakim, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Bütün aile Neriman’ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman’ı öldüren Kılıç’a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin’i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin’i ararken Efe’yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal’ın hesap etmediği bir adım attığı Üç Kuruş reytinglerde hüsrana uğradı.
Yıldız Asuman’ın borçlarını Doğan’a belli etmeden kapatma derdine düşer. Ender, Doğan’ın gerçek yüzünü herkese göstermek ister. Ekin, Handan yüzünden Doğan’a karşı aşırı dolmuş durumdadır. Nihayet Handan’ın istediği olur ve Ekin’le Doğan karşı karşıya geldiği Yasak Elma reytinglerde zirve yarışından koptu.
Survivor 2022 All Star yarışmasında dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için iki takım da parkura çıktı. Açlığın hat safhada olduğu yarışmada, kritik dokunulmazlık için ünlüler ve gönüllüler tüm varlığı ile mücadele ettiği Survivor reytingde zirveyi kaptırdı.
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulduğu Hakim reytinglerde umduğunu bulamadı.
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