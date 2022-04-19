4'ünü birden ezdi geçti reytingde zirve bakın kimin: Hakim Yasak Elma Üç Kuruş Survivor

Survivor 2022 All Star yarışmasında dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için iki takım da parkura çıktı. Açlığın hat safhada olduğu yarışmada, kritik dokunulmazlık için ünlüler ve gönüllüler tüm varlığı ile mücadele ettiği Survivor reytingde zirveyi kaptırdı.