4'üne birden fark attı zirvenin yeni sahibi gören inanamadı: Beren Saat Pınar Deniz Demet Özdemir Damla Sönmez
IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.
Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.
İşte en popüler oyuncular...
126
25. Burcu Biricik
226
24. Beren Saat
326
23. İbrahim Çelikkol
426