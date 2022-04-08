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4'üne birden fark attı zirvenin yeni sahibi gören inanamadı: Beren Saat Pınar Deniz Demet Özdemir Damla Sönmez

4'üne birden fark attı zirvenin yeni sahibi gören inanamadı: Beren Saat Pınar Deniz Demet Özdemir Damla Sönmez

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.

4'üne birden fark attı zirvenin yeni sahibi gören inanamadı: Beren Saat Pınar Deniz Demet Özdemir Damla Sönmez

 Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.

İşte en popüler oyuncular...

126
4'üne birden fark attı zirvenin yeni sahibi gören inanamadı: Beren Saat Pınar Deniz Demet Özdemir Damla Sönmez

25. Burcu Biricik

226
4'üne birden fark attı zirvenin yeni sahibi gören inanamadı: Beren Saat Pınar Deniz Demet Özdemir Damla Sönmez

24. Beren Saat

326
4'üne birden fark attı zirvenin yeni sahibi gören inanamadı: Beren Saat Pınar Deniz Demet Özdemir Damla Sönmez

23. İbrahim Çelikkol

426