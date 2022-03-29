4'üne birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Üç Kuruş Yasak Elma Survivor Kim Milyoner Olmak İster
28 Mart 2022'nin reyting sonuçları Yasak Elma, Üç Kuruş, Survivor ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Seyircileri ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasının son bölümünde reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Yıldız, Doğan’a evet diyecekken, Doğan’ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur. Handan’ın gerçek yüzü ve niyeti belli olduğu Yasak Elma zirveyi kaptırdı.
Survivor 2022’de birleşme partisi heyecanı yaşandı. 28 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde birleşme partisi ile yarışmacılar baştan aşağıya yenilendi. Program reytinglerde geriledi.
Kartal, Ferhan’ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır. Efe ve Çetin’in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döktüğü Üç Kuruş reyting yarışında umduğunu bulamadı.
İşte pazartesi günü reytingleri...