4'üne birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Üç Kuruş Yasak Elma Survivor Kim Milyoner Olmak İster

Yıldız, Doğan’a evet diyecekken, Doğan’ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur. Handan’ın gerçek yüzü ve niyeti belli olduğu Yasak Elma zirveyi kaptırdı.