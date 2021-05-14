'4'te 1'ini kullanıyorum' diyen Bahar Candan'ın son hali Twitter'da alay konusu oldu: 5 bin TL’ye...
Katıldığı moda programlarıyla ünlenen Bahar Candan, Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla alay konusu oldu.
Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programına katılan Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla gündem oldu. Kıyafetiyle dikkat çeken Candan, programın sonunda ise çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi.
Daha önce 5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş aradığını açıklayan 23 yaşındaki Bahar Candan, insanların bu paraya onun sehpası olmayı kabul ettiğini söyledi.
Bahar Candan’ın “Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten” dedi.
Candan'ın sözüne Armağan Çağlayan “O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.