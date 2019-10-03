4’ncü Etnospor Kültür Festivali başladı

Etnospor Kültür Festivali açılış konuşmasında çocuklara seslenen Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, “Bize ait olana bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüzde kendi gelenek ve göreneklerimize kendi estetik anlayışımıza sahip çıkmak zorundayız ki biz gelecekte de biz olmaya devam edebilelim aksi takdirde başka kültürlerin payandası oluruz. Milletlerin gelişmesi kalkınması dünyaya öncülük edebilmesi kültürlerinden kaynaklanmaz, inançlarından kaynaklanmaz. Yüzlerce yıl bizim ecdadımız teknolojide bilimde, sanatta, edebiyatta dünyaya öncülük ederken kültürümüzü yüceltmek için bunları yaptılar. Kendi kültürümüzü kuşanacağız biz olacağız. Bunun için bize ait olana sahip çıkacağız. Çocuklar gençler ne olursa olsun bize ait olana sahip çıkın. Bizim müziğimizi bizim halk oyunlarımızı oynayın geleneksel spor ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi emeklerinizi unutmayın. El sanatlarımızı unutmayın. Bizi biz yapan bütün kültürel ögelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım” diye konuştu.



