49'luk Sibel Can'ın bornozlu yatak pozları olay! Çiçeği dudaklarına değdirip...
49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can, paylaştığı bornozlu yatak pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının cesur pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Beğenilen şarkıları ve muhteşem yorumuyla müzik dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Sibel Can, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çekiyor.
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Instagram hesabından bornozlu yatak pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerinden büyük beğeni topladı.
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Sahnede söyledikleri çok anlamlıydı
Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can, çok konuşulan sözler sarfetmiş ve alkış almıştı.
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Ünlü şarkıcının uzun süre gündemden düşmeyen ve bir yerlere mesaj dolu açıklamaları şöyleydi:
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