475 puanlı üniversiteye kayıt yaptıran İmamoğlu'nun bir önceki yıl aldığı puanı Fuat Uğur paylaştı

Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasıyla ilgili Fuat Uğur, o dönem İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 475 puanla öğrenci aldığına dikkat çekerek, İmamoğlu'nun bir önceki yıl 390 puan aldığını yazdı.

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Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında usulsüz ve yasadışı yatay geçişle diploma aldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme bölümüne YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden nasıl geçtiğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Öte yandan dipylomayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nu 26 Şubat'ta ifadeye çağırdı.

Dipolam tartışmalarına ilişkin daha önce birçok yazı kaleme alan yazar Fuat Uğur, bugünkü yazısında ilginç bir detay aktardı.

YÖK, savcılığa sahteciliği bildirdi

Uğur, YÖK savcılığa müfettiş incelemesi sonucu Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişinin tamamen usulsüz olduğunu bildirdiğini paylaştı.

İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nin taban puanını duyuran Uğur, İmamoğlu'nun bir önceki yıl aldığı puanı da aktardı:

"O dönemde üniversitelere girmiş olan bir kısmı gazeteci pek çok arkadaşımla konuştum. Çoğu muhalif. Hepsi de sınavlara nasıl deli gibi çalıştıklarını anlattılar.

Biri Ekrem İmamoğlu ile aynı yıl başlamıştı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne. İngilizce İşletmeyi bir puanla kaçırmıştı.

Bana anlattıkları dürüst ve alnının teriyle çalışıp okullara giren öğrencilerin hikâyelerine benzer türdendi:

“Dershaneye gidecek paramız yoktu. Bir yıl hazırlandım. Dirseklerim çürüdü. Kendimi uyanık tutmak için geceleri sürekli çay içmekten bağırsak sistemim bozuldu. Sonunda 474 puan aldım. Kıl payı İşletme Fakültesi 470 taban puan koyduğu için girebildim. İngilizce İşletme ise 475 taban puanla aldığı için 1 puan ile kaçırmıştım. Ama görüyorum ki hülle yoluyla Ekrem İmamoğlu girmiş.”

Peki, usulsüz yatay geçişle bu okula giren İmamoğlu bir önceki yıl (1989) kaç puan almış?

Türkçe ve matematik ağırlıklı ÖYS puanı 390,058

1988 matematik ağırlık ÖYS puanı ise 386,347.

Bu puanların belgeleri elimde bu arada.

CHP’lilere soruyorum o zaman:

“Kendi çocuğunuzu düşünün. Girmek istediği okulu çalışıp çalışıp kazanamıyor ama sınavlarda başarısız olan birileri o okula çeşitli yan yollar kullanarak, usulsüz olarak giriyor. Gönlünüz buna razı olur mu?”

Bu toplum FETÖ’nün sınav sorularını çaldığı ortaya çıkınca ne büyük travma geçirdi. Binlerce diploma iptal edildi."

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “sahte diploma” iddialarına ilişkin ihbar üzerine YÖK’ün hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesiyle birlikte “Resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.