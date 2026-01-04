47 saniyede havaya uçururduk! Dünyanın konuştuğu o anları böyle anlattı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonduğu operasyonun detayları belli olmaya başladı. Maduro'nun kaçmaya çalıştığı anları anlatan ABD Başkanı Donald Trump "Öyle bir hücuma uğradı ki öbür odaya gidemedi" dedi.

ABD güçleri dün gece yarısı Venezuela'nın başkenti Caracas'a girdi. Nicolas Maduro'nun alıkonup ABD'ye götürülmesi gündem oldu.

PÜRMÜZ LAMBASIYLA GİTTİLER

Operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. CBS'e konuşan kaynaklar, bu güçlerin arasında ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan elit Delta Force üyeleri de bulunduğunu söyledi. Ağır silahlarla donanmış olan bu güçler, Maduro'nun güvenlikli evinin metal kapılarını kesmek zorunda kalmaları ihtimaline karşı yanlarında bir pürmüz lambası da taşıyordu.

General Caine'in anlattığına göre, saat 02:01'de saldırılar başladıktan kısa bir süre sonra askerler Maduro'nun bulunduğu yere ulaştı. Maduro'nun güvenlikli evini Caracas'ın kalbindeki askeri bir “kale” olarak tanımlayan Donald Trump “Bizi bekliyorlardı, hazırlardı. Geleceğimizi biliyorlardı” dedi.

Askerler varınca çatışma çıktı. ABD helikopterlerinden biri vurulsa da uçmayı sürdürdü. General Caine, “Tutuklama gücü Maduro'nun yerleşkesine indi ve hızlı, hassas ve disiplinli bir şekilde hareket ettiler” dedi.

Trump da ABD askerlerinin o anlarını “İçeriye, aslında girilmemesi gereken yerlere girdiler. Hani tam da içeri girilmemesi için çelik kapısı olan yerlere dedi.

"ODADAN KAÇAMADI"

Trump, Maduro'nun yerleşkesinden içeri ABD'nin seçkin birlikleri akın ederken Maduro'nun güvenli bir odaya kaçmaya çalıştığını söyledi: "Güvenli bir yere kaçmaya çalışıyordu ama orası da güvenli değildi çünkü kapıyı yaklaşık 47 saniye içinde havaya uçururduk. Kapıya kadar gitti ama kapatamadı. Öyle bir hücuma uğradı ki öbür odaya giremedi."

Trump, Maduro'nun tutuklanmaya direnmesi halinde ABD'nin onu öldürüp öldüremeyeceği sorulduğunda "Mümkündü" dedi.