47 gün sonra ortaya çıkan gerçek! Bakın Narin nerede öldürülmüş

DARALTILMIŞ HTS KAYITLARINA GÖRE YENİDEN SONGULAMA YAPILACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sunucunda şüpheli sıfatı ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı buna göre bir çok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.