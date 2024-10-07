47 gün sonra ortaya çıkan gerçek! Bakın Narin nerede öldürülmüş
"Narin Güran cinayeti" soruşturması sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Elde edilen yeni bulgular ve delillerde Narin’in 21 ağustos günü saat 15.15’te eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğünün tespit edildiği iddia edildi. Diğer yandan Güran ailesini 12 avukatın savunacağı belirtildi.
21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü gizemini korurken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.
ı.EŞYALARDA DNA TESPİTİ YAPILDI
Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Narin Güran’ın evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre Narin Güran’ın kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.
Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için bir çok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi. Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı Narin'in 21 Ağustos günü evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.
DARALTILMIŞ HTS KAYITLARINA GÖRE YENİDEN SONGULAMA YAPILACAK
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sunucunda şüpheli sıfatı ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı buna göre bir çok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.