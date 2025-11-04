463 bin liraya sıfır Togg! T10F, T10X kredi kampanyası duyuruldu
Sıfır otomobil alma planı olanlar için müthiş fırsat! Togg, Kasım ayı kredi kampanyasını duyurdu. Elektrikli otomobil markası Togg T10X ve T10F modelleri 800 bin liraya varan faizsiz kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Togg Kasım ayı kredi kampanyasını duyurdu. Togg'un kampanyasının bu ay sonunda bitmesi bekleniyor.
KAMPANYANIN AVANTAJLARI NELER?
Sıfır faizli olmasından dolayı 12 ay vadede enflasyon nedeniyle paranın zaman değerinden ötürü değer kaybı yaşamasından dolayı faizsiz kredi kullanmak avantaj ortaya çıkarıyor.
12 AY VADE YÜZDE 0 FAİZ
Togg T10F V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle,
T10F 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.