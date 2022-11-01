45'lik Ece Sükan bikinili pozlarını paylaştı düzgün fiziğine hayran kalmamak imkansız!
2000'li yılların gözde mankenlerinden Ece Sükan, yıllara meydan okuyan fiziğiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaz boyu bikinili pozlarını paylaşan Sükan, Ekim ayında da denize girmekten geri durmadı. Bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sükan'ın fiziğini görenler ünlü ismin 45 yaşında olduğuna inanamıyor.
Başarılı oyuncu ve stilist Ece Sükan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sükan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinden bol bol beğeni ve yorum aldı.
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Yazın büyük bölümünü Bodrum'da geçiren Sükan, havaların soğumasına rağmen tatiline devam ediyor.
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Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, son olarak siyah bikinisiyle denize girdiği anları paylaştı.
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Sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteren 45 yaşındaki Ece Sükan, kusursuz fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.
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