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45 yıllık! Bursa'da son parasıyla satın aldı hayalini gerçekleştirdi firmalar sponsor oldu

Anadolu Ajansı
45 yıllık! Bursa'da son parasıyla satın aldı hayalini gerçekleştirdi firmalar sponsor oldu

SAMSUN'dan aldığı 45 yıllık otobüsle hayalini gerçekleştiren Esra Alkan hurda halde aracını Bursa'da yeniden ayaklandırdı.

45 yıllık! Bursa'da son parasıyla satın aldı hayalini gerçekleştirdi firmalar sponsor oldu

 İzmir'de yaşayan Esra Alkan, Samsun'dan satın aldığı 1976 model otobüsü Bursa'da bir firma aracılığıyla karavana çeviriyor. Gezme tutkusunu uzun yıllar sırt çantasıyla ve bisikletle seyahat ederek sürdüren Alkan, bu kez 44 bin liraya aldığı nostaljik otobüsü karavana dönüştürerek gezmenin hayalini kuruyor.

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45 yıllık! Bursa'da son parasıyla satın aldı hayalini gerçekleştirdi firmalar sponsor oldu

Bursa'daki karoser firmalarında ustalarla çalışan Alkan, otobüsün dönüşüm hikayesine ilişkin çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayımlıyor.

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45 yıllık! Bursa'da son parasıyla satın aldı hayalini gerçekleştirdi firmalar sponsor oldu

Yaz aylarında karavana dönüşümü tamamlanacak otobüste direksiyon sallamayı heyecanla bekleyen Alkan, otobüste çeşitli etkinlikler de yapmayı planlıyor.

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45 yıllık! Bursa'da son parasıyla satın aldı hayalini gerçekleştirdi firmalar sponsor oldu

Alkan, İzmir'de yaşadığını, 5 yıldır bir kahve dükkanının sahibi olduğunu söyledi.

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