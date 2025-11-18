BIST 10.747
DOLAR 42,34
EURO 49,14
ALTIN 5.447,47
HABER /  EKONOMİ

45 yıldır üretim yapan dev gıda şirketi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

45 yıldır üretim yapan dev gıda şirketi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticilerinden ve 'Balkos' markasıyla tanınan Şükreden Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete bir yıllık iflas koruması mühleti verdi.

Abone ol

Özellikle çocukların severek tükettiği kağıt helva markası iflasın eşiğine geldi. Mali zorluklar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan dev firma, iflasın eşiğine geldi. 1980'den beri üretim yapan Balkos adı ile bilinen Şükreden Gıda, konkordato için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti.

Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma, yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ilave etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası! İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti!
Canlı yayında Kılıçdaroğlu iddiası! İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti!
Dolar ve euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve euro güne böyle başladı! Alış-satış rakamları
Trump'tan California'ya Dünya Kupası için sert uyarı
Trump'tan California'ya Dünya Kupası için sert uyarı
Silah bırakan PKK'lılar için 'Şeyh Said' düzenlemesi!
Silah bırakan PKK'lılar için 'Şeyh Said' düzenlemesi!
Trump, Gazze tasarısının BMGK'de onaylanmasından memnun
Trump, Gazze tasarısının BMGK'de onaylanmasından memnun
Rafa Silva için bomba transfer iddiası! Süper Lig devine haber gönderdi
Rafa Silva için bomba transfer iddiası! Süper Lig devine haber gönderdi
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Önümüzdeki sene başlıyor! Üniversitelerde devrim gibi değişiklik, 3 yıla iniyor
Önümüzdeki sene başlıyor! Üniversitelerde devrim gibi değişiklik, 3 yıla iniyor
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti, 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti, 9 kişi gözaltına alındı
Bitcoin resmen çakıldı! Yatırımcı şokta son 24 saatte...
Bitcoin resmen çakıldı! Yatırımcı şokta son 24 saatte...
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapacak