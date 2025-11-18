45 yıldır üretim yapan dev gıda şirketi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticilerinden ve 'Balkos' markasıyla tanınan Şükreden Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete bir yıllık iflas koruması mühleti verdi.

Özellikle çocukların severek tükettiği kağıt helva markası iflasın eşiğine geldi. Mali zorluklar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan dev firma, iflasın eşiğine geldi. 1980'den beri üretim yapan Balkos adı ile bilinen Şükreden Gıda, konkordato için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti.

Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma, yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ilave etti.